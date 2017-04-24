BRIEF-Evli Pankki Q1 net revenue grows at EUR 16.1 mln

April 24 (Reuters) - EVLI PANKKI OYJ:
* Q1 NET REVENUE EUR 16.1 MILLION VERSUS EUR 15.4 MILLION YEAR AGO
* Q1 OPERATING PROFIT EUR 4.6 MILLION VERSUS EUR 3.1 MILLION YEAR AGO
* STILL ESTIMATES THAT RESULT FOR 2017 WILL BE CLEARLY POSITIVE
* SAYS PROPORTION OF RECURRING REVENUES TO OPERATING COSTS IS EXPECTED TO EXCEED LONG-TERM TARGET LEVEL OF 100 PERCENT
* PREVIOUSLY, IT WAS ESTIMATED THAT PROPORTION OF RECURRING REVENUES TO OPERATING COSTS WOULD ATTAIN LONG-TERM TARGET OF 100 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)