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April 24, 2017 / 9:27 AM / 4 months ago

BRIEF-Evli Pankki Q1 net revenue grows at EUR 16.1 mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - EVLI PANKKI OYJ:

* Q1 NET REVENUE EUR 16.1 MILLION VERSUS EUR 15.4 MILLION YEAR AGO

* Q1 OPERATING PROFIT EUR 4.6 MILLION VERSUS EUR 3.1 MILLION YEAR AGO

* STILL ESTIMATES THAT RESULT FOR 2017 WILL BE CLEARLY POSITIVE

* OUTLOOK FOR 2017 UPDATED

* SAYS PROPORTION OF RECURRING REVENUES TO OPERATING COSTS IS EXPECTED TO EXCEED LONG-TERM TARGET LEVEL OF 100 PERCENT

* PREVIOUSLY, IT WAS ESTIMATED THAT PROPORTION OF RECURRING REVENUES TO OPERATING COSTS WOULD ATTAIN LONG-TERM TARGET OF 100 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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