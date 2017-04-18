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April 18, 2017 / 8:30 AM / 4 months ago

BRIEF-Exeotech Invest buys Mormor Magdas assets and liabilities

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Exeotech Invest AB:

* PRIVATE PLACEMENT OF 63.7 MILLION SHARES BRINGING PROCEEDS OF ABOUT SEK 1.7 MILLION

* ENTERED INTO AGREEMENT TO BUY ASSETS AND LIABILITIES OF MORMOR MAGDAS DÄRPRODUCERADE MAT OCH GLASS AB FOR ABOUT SEK 1.35 MILLION

* SUBSCRIPTION PRICE FOR NEW SHARES IS SEK 0.026, REPRESENTING A 10 PERCENT DISCOUNT TO 10-DAYS VOLUME WEIGHTED PRICE

* SEK 0.9 MILLION IS PAID CASH AND REMAINING ABOUT SEK 0.35 MILLION WILL BE AMORTIZED OVER 5 YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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