BRIEF-Exeotech Invest buys Mormor Magdas assets and liabilities

April 18 (Reuters) - Exeotech Invest AB:
* PRIVATE PLACEMENT OF 63.7 MILLION SHARES BRINGING PROCEEDS OF ABOUT SEK 1.7 MILLION
* ENTERED INTO AGREEMENT TO BUY ASSETS AND LIABILITIES OF MORMOR MAGDAS DÄRPRODUCERADE MAT OCH GLASS AB FOR ABOUT SEK 1.35 MILLION
* SUBSCRIPTION PRICE FOR NEW SHARES IS SEK 0.026, REPRESENTING A 10 PERCENT DISCOUNT TO 10-DAYS VOLUME WEIGHTED PRICE
* SEK 0.9 MILLION IS PAID CASH AND REMAINING ABOUT SEK 0.35 MILLION WILL BE AMORTIZED OVER 5 YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)