BRIEF-Stillfront Group Q2 average number of monthly active users 784,183
* REG-STILLFRONT GROUP AB: STILLFRONT: VERY STRONG GROWTH IN PLAYER VOLUME - MOBILE USERS NOW LARGEST SEGMENT
July 5 EYEONID GROUP AB
* EYEONID SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE 100% IN TEXT ANALYSIS COMPANY TIRSYS CVBA
* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO A TOTAL OF SEK 4.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
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* Asx alert-wtc to acquire brazilian customs solution provider, bysoft-wtc.ax