FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in an hour
BRIEF-Forbo Holding H1 group loss came to CHF 28.9 million​​
#Russia
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Booming cyber security job market boon for hackers
Cyber Risk
Booming cyber security job market boon for hackers
Digital currency start-ups shrug off SEC warning on fund raising
Future of Money
Digital currency start-ups shrug off SEC warning on fund raising
Scaramucci lashes colleagues in obscene rant
The Trump Administration
Scaramucci lashes colleagues in obscene rant
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Switzerland Market Report
July 28, 2017 / 4:38 AM / in an hour

BRIEF-Forbo Holding H1 group loss came to CHF 28.9 million​​

1 Min Read

July 28 (Reuters) - FORBO HOLDING AG:

* ‍NET SALES OF CHF 606.3 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 (PRIOR-YEAR PERIOD: CHF 590.9 MILLION)​

* GROUP PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS BEFORE ONE-OFF COSTS UP 4.3% TO CHF 53.9 MILLION (PRIOR-YEAR PERIOD: CHF 51.7 MILLION)​

* ‍Forecast for Full Year 2017 Has Not Changed​

* H1 ‍OPERATING PROFIT (EBIT) BEFORE ONE-OFF COSTS INCREASED BY 5.6% FROM CHF 64.3 MILLION TO CHF 67.9 MILLION​

* ‍AFTER FACTORING ONE-OFF COSTS, H1 OPERATING PROFIT (EBIT) CAME TO CHF -17.1 MILLION​

* ‍AFTER FACTORING IN PROVISION FOR ONE-OFF COSTS, H1 GROUP PROFIT CAME TO CHF -28.9 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.