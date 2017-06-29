惠譽：中國自主汽車品牌面臨更激勵的價格競爭

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SHANGHAI, June 29 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年6月26日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1025713">Fitch: Higher Price Competition for China's Private Auto Brands 惠譽評級表示，中國自主汽車品牌在此前數月內先後降低價格以提振零售需求並幫助經銷商去庫存，說明其在2017年疲軟的汽車市場中正面臨更激烈的價格競爭。這將導致品牌進 一步分化，並會重挫弱勢品牌的盈利能力。 2017年5月底，長安汽車下調了多個車型的零售價；此後在6月初，江淮汽車對其最暢銷車型進行了價格促銷。同為6月初，中國最大SUV製造商長城下調了多個H2/H6車 型的零售價，而此前長城已在今年3月推出價值10億人民幣的“紅包”促銷活動。 惠譽預計，由於汽車需求持續疲軟，2017年自主品牌之間的價格競爭將更加