June 28 GENKYOTEX SA:
* GENKYOTEX ANNOUNCES INVESTIGATOR-INITIATED PHASE 2
CLINICAL TRIAL TO EVALUATE 48-WEEK TREATMENT WITH GKT831 IN
PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES AND KIDNEY DISEASE
* TRIAL IS EXPECTED TO BEGIN PATIENT ENROLLMENT DURING
SECOND HALF OF 2017
* IN A PREVIOUS, SHORT-TERM PHASE 2 TRIAL IN PATIENTS WITH
TYPE 2 DIABETES AND KIDNEY DISEASE, GKT831 DEMONSTRATED AN
EXCELLENT SAFETY PROFILE
* IN PREVIOUS SHORT-TERM PHASE 2 TRIAL GKT831 ACHIEVED
STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTIONS IN SEVERAL SECONDARY
EFFICACY ENDPOINTS
* IN A PREVIOUS, SHORT-TERM PHASE 2 TRIAL IMPROVEMENTS IN
ALBUMINURIA, STUDY'S PRIMARY EFFICACY ENDPOINT, WAS NOT ACHIEVED
AFTER 12 WEEKS OF TREATMENT
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)