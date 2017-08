Feb 23 (Reuters) - Genting Bhd:

* Qtrly net profit 1.14 billion rgt

* Qtrly revenue 4.75 billion rgt

* Year ago qtrly net profit 338.9 million rgt, revenue 4.92 billion rgt

* The board of directors recommended a final single-tier dividend of 6.0 sen per ordinary share for fy2016

* "Special single-tier dividend of 6.5 sen per ordinary share"