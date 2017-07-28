FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-Geox H1 EBITDA up at EUR 34.7 mln
#Russia
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
McCain, once belittled by Trump, hands him big defeat in healthcare vote
Politics
McCain, once belittled by Trump, hands him big defeat in healthcare vote
Coal exports soar, in boost to Trump energy agenda
Energy and Environment
Coal exports soar, in boost to Trump energy agenda
Power of ad 'duopoly' on show
TECH
Power of ad 'duopoly' on show
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 28, 2017 / 4:10 PM / 2 hours ago

BRIEF-Geox H1 EBITDA up at EUR 34.7 mln

1 Min Read

July 28 (Reuters) - GEOX SPA:

* H1 NET REVENUES EUR 451.1 MILLION VERSUS EUR 450.3 MILLION YEAR AGO

* H1 NET PROFIT EUR 8.4 MILLION VERSUS PROFIT EUR 28,000 YEAR AGO

* H1 EBITDA EUR 34.7 MILLION VERSUS EUR 22.1 MILLION YEAR AGO

* COMPARABLE STORE SALES DOWN 0.6 PERCENT IN FIRST 29 WEEKS

* REGARDING 2017, EXPECTS A SLIGHT INCREASE IN TOP LINE AND AN INCREASE OF PROFITABILITY COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR

* THE WHOLESALE CHANNEL IS EXPECTED TO RECORD "MID SINGLE DIGIT" GROWTH FOR THE ENTIRE YEAR

* EXPECTS TO ACHIEVE LEVELS OF PROFITABILITY IN 2017 IN LINE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS EVEN IF "CHALLENGING" Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.