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BRIEF-Gigaset Q1 EBITDA rises TO EUR 3.1 mln
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May 19, 2017 / 9:37 AM / 3 months ago

BRIEF-Gigaset Q1 EBITDA rises TO EUR 3.1 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 19 (Reuters) - GIGASET AG:

* OUTLOOK REMAINS POSITIVE: NEW PRODUCTS WILL MAKE A DOUBLE-DIGIT CONTRIBUTION TO REVENUE AS EARLY AS THIS YEAR

* Q1 EBITDA RISES SHARPLY TO €3.1 MILLION (Q1 2016: €1.2 MILLION)

* Q1 CONSOLIDATED NET LOSS FOR YEAR FELL TO EUR 1.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: NET LOSS OF EUR 2.6 MILLION)

* Q1 CONSOLIDATED REVENUE IN THE CONSUMER PRODUCTS SEGMENT FALLS TO €58.4 MILLION FOR MARKET-RELATED REASONS (Q1 2016: €61.9 MILLION) Source text - bit.ly/2q06jFq Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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