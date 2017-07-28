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BRIEF-Grivalia's unit "Grivalia Hospitality" raised EUR 60 mln
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#Financials
July 28, 2017 / 7:57 AM / 25 minutes ago

BRIEF-Grivalia's unit "Grivalia Hospitality" raised EUR 60 mln

1 Min Read

July 28 (Reuters) - GRIVALIA PROPERTIES REIC:

* SAYS GRIVALIA HOSPITALITY SUCCESSFULLY RAISED EUR 60 MILLION

* SAYS GRIVALIA PROPERTIES AND EUROLIFE ERB LIFE INSURANCE COMPANY S.A. HAVE ALREADY CONTRIBUTED EUR 60 MILLION IN TOTAL

* SAYS TOTAL ISSUED AND PAID UP SHARE CAPITAL OF COMPANY AMOUNTS NOW TO EUR 120 MILLION DIVIDED INTO 120 MILLION SHARES OF EUR 1 EACH

* 25% ARE OWNED BY GRIVALIA PROPERTIES, 25% BY EUROLIFE AND 50% BY FUND WHICH IS MANAGED BY M&G INVESTMENTS.

* CEO SAYS WE LOOK TO GROW THIS COMPANY THROUGH SELECTIVE ACQUISITIONS MAINLY IN GREECE, WITH A CLEAR VISION TO MAXIMIZE VALUE FOR OUR SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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