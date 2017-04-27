BRIEF-Groenlandsbanken Q1 pre-tax profit up at DKK 38.2 million

April 27 (Reuters) - GROENLANDSBANKEN A/S
* IN Q1 2017, BANK OF GREENLAND ACHIEVED A SIGNIFICANTLY IMPROVED PROFIT BEFORE TAX OF TDKK 38,209, COMPARED TO TDKK 21,481 IN 2016
* Q1 NET INTEREST AND FEE INCOME DKK 77.4 MILLION VERSUS DKK 69.9 MILLION YEAR AGO
* Q1 LOAN LOSSES DKK 3.9 MILLION VERSUS DKK 4.1 MILLION YEAR AGO
* Q1 PRE-TAX PROFIT DKK 38.2 MILLION VERSUS DKK 21.5 MILLION YEAR AGO
* PROFIT BEFORE VALUE ADJUSTMENTS AND WRITE-DOWNS AT THE LEVEL OF DKK 125-145 MILLION IS STILL EXPECTED, COMPARED TO DKK 140 MILLION IN 2016. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)