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April 28, 2017 / 8:22 PM / 4 months ago

BRIEF-HEADWATERS INC Q2 EARNINGS PER SHARE $0.06 FROM CONTINUING OPERATIONS

Reuters Staff

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Headwaters Inc:

* HEADWATERS INCORPORATED ANNOUNCES RESULTS FOR SECOND QUARTER OF FISCAL 2017

* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.21 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.06 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q2 REVENUE ROSE 28 PERCENT TO $259.3 MILLION

* HEADWATERS INC - REAFFIRM 2017 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF $235 TO $250 MILLION

* HEADWATERS INC - EXPECT NET DEBT RATIO TO BE IN RANGE OF 2.5 TIMES BY END OF FISCAL 2017

* HEADWATERS- SEES CASH FLOWS TO BE STRONG IN SECOND HALF OF YEAR AND SHOULD POSITION CO TO REDUCE DEBT BY ADDITIONAL $85 MILLION BEFORE END OF CALENDAR YEAR

* HEADWATERS INC - "ON TRACK TO DELIVER STRONG EARNINGS POTENTIAL TO BORAL" Source text for Eikon: Further company coverage:

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