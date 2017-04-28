BRIEF-HEADWATERS INC Q2 EARNINGS PER SHARE $0.06 FROM CONTINUING OPERATIONS

April 28 (Reuters) - Headwaters Inc:
* HEADWATERS INCORPORATED ANNOUNCES RESULTS FOR SECOND QUARTER OF FISCAL 2017
* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.21 FROM CONTINUING OPERATIONS
* HEADWATERS INC - REAFFIRM 2017 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF $235 TO $250 MILLION
* HEADWATERS INC - EXPECT NET DEBT RATIO TO BE IN RANGE OF 2.5 TIMES BY END OF FISCAL 2017
* HEADWATERS- SEES CASH FLOWS TO BE STRONG IN SECOND HALF OF YEAR AND SHOULD POSITION CO TO REDUCE DEBT BY ADDITIONAL $85 MILLION BEFORE END OF CALENDAR YEAR
* HEADWATERS INC - "ON TRACK TO DELIVER STRONG EARNINGS POTENTIAL TO BORAL" Source text for Eikon: Further company coverage: