BRIEF-Hemfosa Fastigheter buys properties in Sweden at a value of about SEK 1 billion

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May 17 (Reuters) - HEMFOSA FASTIGHETER AB
* HEMFOSA FASTIGHETER ACQUIRES PROPERTIES IN SWEDEN AT A VALUE OF APPROXIMATELY SEK 1 BILLION - WITH A FOCUS ON COMMUNITY SERVICE PROPERTIES
* SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE A PORTFOLIO OF FIVE PROPERTIES IN ÖRNSKÖLDSVIK AT AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF ABOUT MSEK 858
* PURCHASE AMOUNTS TO MSEK 145 AND HEMFOSA IS INVESTING AN ADDITIONAL MSEK 55 IN AN ONGOING REFURBISHMENT.
* ALSO ACQUIRED A COMMUNITY SERVICE PROPERTY IN BOLÄNDERNA AREA OF UPPSALA, WITH OFFICE FOR SWEDISH MIGRATION AGENCY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)