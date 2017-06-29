BRIEF-Eurocastle Investment announces IPO of doBank
* REG-EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED : EUROCASTLE ANNOUNCES INITIAL PUBLIC OFFERING OF DOBANK AND KEY TERMS
June 29 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG
* HIAG AND MEDIA MARKT EXTEND RENTAL AGREEMENT IN DIETIKON Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* REG-EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED : EUROCASTLE ANNOUNCES INITIAL PUBLIC OFFERING OF DOBANK AND KEY TERMS
* SAYS BUYS PORTFOLIO OF FULLY-PERMITTED LAND PLOT IN MADRID AND MALAGA FOR 68.5 MILLION EUROS