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BRIEF-HICL Infrastructure says consortium of HICL, unit of Mitsubishi, selected by Ofgem as preferred bidder
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July 26, 2017 / 8:12 AM / an hour ago

BRIEF-HICL Infrastructure says consortium of HICL, unit of Mitsubishi, selected by Ofgem as preferred bidder

1 Min Read

July 26 (Reuters) - Hicl

* DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS, CONSORTIUM COMPRISING CO AND UNIT OF MITSUBISHI, SELECTED BY OFGEM AS PREFERRED BIDDER

* OFTO TAKES OWNERSHIP OF AN OPERATIONAL TRANSMISSION ASSET AND RECEIVES CONTRACTUAL, AVAILABILITY-BASED REVENUES OVER A 20-YEAR PERIOD

* CONSIDERATION FOR HICL'S 50% SHARE OF INTEREST IN BURBO BANK OFTO IS TO BE UP TO £13M; COMPLETION OF DEAL EXPECTED IN EARLY 2018

* CONSORTIUM SELECTED BY OFGEM AS PREFERRED BIDDER TO OWN, OPERATE OFFSHORE TRANSMISSION LINK TO BURBO BANK EXTENSION WINDFARM Source text for Eikon: Further company coverage:

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