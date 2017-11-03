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BRIEF-HILL-ROM HIGHLIGHTS LONG-TERM STRATEGIC, FINANCIAL OBJECTIVES
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#Market News
November 3, 2017 / 10:55 AM / in 12 minutes

BRIEF-HILL-ROM HIGHLIGHTS LONG-TERM STRATEGIC, FINANCIAL OBJECTIVES

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 3 (Reuters) - Hill-rom Holdings Inc:

* HILL-ROM HIGHLIGHTS LONG-TERM STRATEGIC AND FINANCIAL OBJECTIVES

* ‍TARGETING AN ADJUSTED GROSS MARGIN OF APPROXIMATELY 50 PERCENT AND ADJUSTED OPERATING MARGIN IN 19 TO 20 PERCENT RANGE BY 2020​

* ‍EXPECTS TO GENERATE CUMULATIVE OPERATING CASH FLOW OF MORE THAN $1.1 BILLION, CUMULATIVE FREE CASH FLOW OF ABOUT $800 MILLION OVER NEXT 3 YEARS​

* EXPECTS REPORTED REVENUE GROWTH (ON CONSTANT CURRENCY BASIS) TO BE 3 TO 4 PERCENT ON COMPOUND ANNUAL BASIS FROM 2017 THROUGH 2020​

* ‍EXPECTS TO GROW ADJUSTED EARNINGS PER SHARE IN 10 TO 12 PERCENT RANGE ON A COMPOUND ANNUAL BASIS THROUGH 2020​

* ‍EXPECTS TO ACCELERATE CORE REVENUE GROWTH (ON A CONSTANT CURRENCY BASIS) TO 4 TO 5 PERCENT RANGE ON A COMPOUND ANNUAL BASIS FROM 2017 TO 2020​

* EXPECT ‍ADJUSTED EARNINGS PER SHARE TO BE $1.00 TO $1.10 ANNUALLY FROM 2017 THROUGH 2020​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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