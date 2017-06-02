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BRIEF-Hugo Games expects to sign agreement with Paris St. Germain
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June 2, 2017 / 9:18 AM / 3 months ago

BRIEF-Hugo Games expects to sign agreement with Paris St. Germain

Reuters Staff

1 Min Read

June 2 (Reuters) - HUGO GAMES A/S

* HUGO GAMES EXPECTS TO SIGN AGREEMENT WITH PARIS ST. GERMAIN NO. 29/2017

* ‍EXPECTS TO SIGN AGREEMENT WITH PARIS ST. GERMAIN TO LINE- UP OF LEGENDARY SOCCER CLUBS TO BE FEATURED IN NEW "SOCCER LEAGUE" MOBILE GAME​

* HUGO GAMES A/S - PSG IS EXPECTED TO SIGN LICENSING AGREEMENT WITHIN NEXT 2-3 WEEKS, MEANING THAT PSG WILL BE ONE TEAMS FEATURED IN SOCCER LEAGUE, ITS NEW MOBILE SOCCER GAME THAT WILL BE RELEASED IN Q3 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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