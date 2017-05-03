3 мая (Рейтер) - Российский ритейлер Детский мир, контролирующим акционером которого является АФК Система , в среду отчитался о росте чистой прибыли, скорректированной на бонусные выплаты менеджменту, на 34,4 процента до 137 миллионов рублей.

* Детский мир получил чистый убыток в размере 89 миллионов рублей после бонусных выплат менеджменту против прибыли годом ранее.

* Детский мир в первом квартале увеличил EBITDA на 2,6 процента до 827 миллиона рублей, скорректированная EBITDA выросла на 37,6 процента до 1,1 миллиарда рублей.

* Выручка Детского мира в отчетном периоде увеличилась на 28,3 процента до 21,1 миллиарда рублей.

* Чистый долг на конец отчетного периода вырос на 25,2 процентов до 15,8 миллиарда рублей.

* Детский мир в феврале провел IPO 33,55 процентов акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система, а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 миллиарда рублей . (Ольга Сичкарь, Мария Киселева)