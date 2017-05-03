3 мая (Рейтер) - Российский ритейлер Детский мир,
контролирующим акционером которого является АФК Система
, в среду отчитался о росте чистой прибыли,
скорректированной на бонусные выплаты менеджменту, на 34,4
процента до 137 миллионов рублей.
* Детский мир получил чистый убыток в размере 89 миллионов
рублей после бонусных выплат менеджменту против прибыли годом
ранее.
* Детский мир в первом квартале увеличил EBITDA на 2,6
процента до 827 миллиона рублей, скорректированная EBITDA
выросла на 37,6 процента до 1,1 миллиарда рублей.
* Выручка Детского мира в отчетном периоде увеличилась на
28,3 процента до 21,1 миллиарда рублей.
* Чистый долг на конец отчетного периода вырос на 25,2
процентов до 15,8 миллиарда рублей.
* Детский мир в феврале провел IPO 33,55 процентов акций,
которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система, а также
совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1
миллиарда рублей .
(Ольга Сичкарь, Мария Киселева)