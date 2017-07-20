FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 2 hours
BRIEF-Iaso increases its share capital by amount EUR 9.6 mln
#Trump
#PhilipMorris
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Differences on healthcare plan unresolved
Politics
Differences on healthcare plan unresolved
Addiction and intrigue: Inside the Saudi palace coup
Saudi Arabia
Addiction and intrigue: Inside the Saudi palace coup
Goldman's rotten trading quarter is a familiar smell on Wall Street
Business
Goldman's rotten trading quarter is a familiar smell on Wall Street
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 20, 2017 / 9:17 AM / in 2 hours

BRIEF-Iaso increases its share capital by amount EUR 9.6 mln

1 Min Read

July 20 (Reuters) - IASO PRIVATE GENERAL OBSTETRIC GYNECOLOGICAL & PAEDIATRICS CLINIC DIAGNOSTIC THE :

* DECIDES TO INCREASE ITS SHARE CAPITAL BY AMOUNT EUR 9. 6 MILLION CAPITALIZING AN EQUAL PART OF THE SPECIAL RESERVE FORMED

* ISSUES 21.8 NEW COMMON REGISTERED SHARES OF NOMINAL VALUE EUR 0.44 EACH, WHICH WILL BE DISTRIBUTED TO SHAREHOLDERS 1 NEW SHARE FOR EVERY 3 OLD

* AFTER THE INCREASE THE FULLY PAID SHARE CAPITAL WILL AMOUNT TO EUR 38.4 MILLION DIVIDED 87,254,824 COMMON REGISTERED SHARES WORTH EUR 0.44 EACH Source text : bit.ly/2gMGhFL Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.