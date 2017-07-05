BRIEF-Esperite L1 Capital subscribes to fourth packed tranche of investment
* REG-ESPERITE (ESP): L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO THE FOURTH PACKED TRANCHE OF INVESTMENT TODAY
July 5 ION BEAM APPLICATIONS SA
* IBA - IBA TO INSTALL PROTON THERAPY CENTER IN VIRGINIA, USA
* TOTAL VALUE OF EQUIPMENT AND SERVICES SUPPLIED BY IBA TO INOVA IS APPROXIMATELY $60M
* INOVA PLANS TO START TREATING PATIENTS BY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* REG-ESPERITE (ESP): L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO THE FOURTH PACKED TRANCHE OF INVESTMENT TODAY
* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS