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BRIEF-IC Group appoints Alexander Martensen-Larsen as new CEO
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May 17, 2017 / 6:14 AM / 3 months ago

BRIEF-IC Group appoints Alexander Martensen-Larsen as new CEO

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Ic Group A/S:

* ALEXANDER MARTENSEN-LARSEN HAS BEEN APPOINTED NEW CEO WITH EFFECT FROM 1 JUNE 2017

* INTERIM CEO PETER THORSEN WILL TAKE UP THE ROLE AS DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

* BOARD OF DIRECTORS EXPECTS TO REALIZE A REVENUE GROWTH RATE OF 3-4% MEASURED IN LOCAL CURRENCY (PREVIOUSLY 5-6%) AND AN EBIT MARGIN OF 4-5% (PREVIOUSLY 6-7%) FOR FINANCIAL YEAR 2016/17

* BOARD OF DIRECTORS EXPECTS TO REALIZE A MINOR REVENUE REDUCTION AND AN IMPROVED EBIT MARGIN FOR FINANCIAL YEAR 2017/18. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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