CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
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June 30 Saksoft Ltd:
* Approves proposal to buy balance 24 percent of equity stake in Threesixty Logica Testing Service Pvt Ltd for amount not exceeding INR 70 million
Source text - bit.ly/2sXBiG7
Further company coverage:
CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
* ALMA TALENT PREVIOUSLY HAD 50% OWNERSHIP OF MEDIUUTISET OY.