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BRIEF-Indus Holding Q1 sales up by 14.5% to EUR 381.0 mln
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May 15, 2017 / 5:37 AM / 3 months ago

BRIEF-Indus Holding Q1 sales up by 14.5% to EUR 381.0 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - INDUS HOLDING AG:

* Q1 SALES REVENUES INCREASED BY 14.5% TO EUR 381.0 MILLION (Q1 PREVIOUS YEAR: EUR 332.8 MILLION)

* Q1 EARNINGS AFTER TAXES WERE UP BY 16.3% ON PREVIOUS YEAR'S EUR 16.0 MILLION

* ADJUSTED FOR EFFECTS OF INITIAL CONSOLIDATIONS, Q1 EBIT AMOUNTED TO EUR 38.0 MILLION (Q1 PREVIOUS YEAR: EUR 32.6 MILLION

* CONFIRMS ITS FORECAST AND EXPECTS SALES REVENUES TO INCREASE TO EUR 1.5 BILLION AND EBIT TO COME IN AT BETWEEN EUR 145 MILLION AND EUR 150 MILLION IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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