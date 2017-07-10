BRIEF-Zuger Zantonalbank says CFO Theodor Keiser to retire in 2018
* CFO THEODOR KEISER TO RETIRE IN 2018 Source text - http://bit.ly/2sI2zKc Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
July 10 INFICON HOLDING AG
* EXPECTS BASED ON PRELIMINARY FIGURES FOR FIRST HALF YEAR 2017 SALES OF AROUND USD 182 MILLION
* H1 OPERATING INCOME WILL ALSO CLEARLY EXCEED PRIOR-YEAR FIGURE DUE TO THIS INCREASE IN SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* CFO THEODOR KEISER TO RETIRE IN 2018 Source text - http://bit.ly/2sI2zKc Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* 1H2017 REVENUES ARE EXPECTED TO BE SLIGHTLY DOWN (-4.5%) AGAINST REVENUES IN 1H2016 OF EUR 133.2M