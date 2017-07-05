BRIEF-Esperite L1 Capital subscribes to fourth packed tranche of investment
* REG-ESPERITE (ESP): L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO THE FOURTH PACKED TRANCHE OF INVESTMENT TODAY
July 5 ION BEAM APPLICATIONS SA:
* COMPANY HAS A COMBINED BACKLOG OF FUTURE PROJECT REVENUES IN SERVICE AND EQUIPMENT WORTH ALMOST EUR 1 BILLION
* NOW EXPECTS TO REPORT 5-10% REVENUE GROWTH AND A LOW TO MID-SINGLE DIGIT OPERATING MARGIN FOR THE H1 2017 AS WELL AS FOR FY 2017
* STILL ASSESSING IMPACT OF DELAYS ON 2018/2019 AND AN UPDATE WILL BE GIVEN AT TIME OF COMPANY'S HALF YEAR RESULTS
* COMPANY'S DIVIDEND POLICY REMAINS UNCHANGED.
* REMAINS CONFIDENT ON ITS PREVIOUS TARGET OF 13 TO 15% REBIT IN THE MID-TERM
* DELAYS IN PROJECT EXECUTION ARE NOW BEING EXPERIENCED IN APPROXIMATELY HALF OF ONGOING PROTON THERAPY PROJECTS
* DELAYS IN PROJECT EXECUTION BY SEVERAL OF ITS CUSTOMERS HAVE CONTINUED SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
* REG-ESPERITE (ESP): L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO THE FOURTH PACKED TRANCHE OF INVESTMENT TODAY
* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS