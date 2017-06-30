BRIEF-Sopra Steria announces converson of CS convertible bonds
* DECLARED INTENT TO CONVERT CS CONVERTIBLE BONDS IT HOLDS INTO SHARES, THEREBY GIVING IT ACCESS TO 11.39% OF SHARE CAPITAL
June 30 ZUK ELZAB SA:
* JACEK PAPAJ RESIGNS FROM HIS POST AS CHAIRMAN OF SUPERVISORY BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* DECLARED INTENT TO CONVERT CS CONVERTIBLE BONDS IT HOLDS INTO SHARES, THEREBY GIVING IT ACCESS TO 11.39% OF SHARE CAPITAL
* H1 REVENUE EUR 95.5 MILLION VERSUS EUR 97.7 MILLION YEAR AGO