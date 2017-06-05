FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-JAPAN GOLD ANNOUNCES $5 MILLION PRIVATE PLACEMENT WITH A STRATEGIC SHAREHOLDER
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
North Korea
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
June 5, 2017 / 4:59 PM / 2 months ago

BRIEF-JAPAN GOLD ANNOUNCES $5 MILLION PRIVATE PLACEMENT WITH A STRATEGIC SHAREHOLDER

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Japan Gold

* JAPAN GOLD ANNOUNCES $5 MILLION PRIVATE PLACEMENT WITH A STRATEGIC SHAREHOLDER

* PRINCIPAL USE OF PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT IS INTENDED TO FUND $3.65 MILLION IN EXPLORATION EXPENDITURES

* SOUTHERN ARC MINERALS WILL INVEST $5 MILLION AND ACQUIRE 12.5 MILLION UNITS OF JAPAN GOLD AT A PRICE OF $0.40 PER UNIT

* ON CLOSING OF PRIVATE PLACEMENT WITH SOUTHERN ARC, SOUTHERN ARC WILL OWN ABOUT 53.08% OF CO'S ISSUED AND OUTSTANDING COMMON SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.