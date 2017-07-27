BRIEF-JCDECAUX: ‍H1 adjusted revenue up +1.5% to EUR 1,641.4 million​

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July 27 (Reuters) - JCDECAUX SA:
* JCDECAUX - H1 ADJUSTED REVENUE UP +1.5% TO EUR 1,641.4 MILLION
* JCDECAUX - H1 ADJUSTED EBIT, BEFORE IMPAIRMENT CHARGE, OF EUR 115.1 MILLION, DOWN -4.5 %
* JCDECAUX - CURRENTLY EXPECT Q3 ADJUSTED ORGANIC REVENUE GROWTH RATE TO ACCELERATE TO REACH AROUND +3%
* JCDECAUX - FRANCE REMAINS CHALLENGING AND UK STARTS TO SLOW DOWN
* JCDECAUX - Q3 OUTLOOK REFLECTING RETURN TO GROWTH IN CHINA AND GOOD MOMENTUM IN BOTH US AND EUROPE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)