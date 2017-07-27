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BRIEF-JCDECAUX: ‍H1 adjusted revenue up +1.5% to EUR 1,641.4 million​
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July 27, 2017 / 5:38 AM / 3 hours ago

BRIEF-JCDECAUX: ‍H1 adjusted revenue up +1.5% to EUR 1,641.4 million​

1 Min Read

July 27 (Reuters) - JCDECAUX SA:

* Reg-Jcdecaux: h1 2017 Results

* JCDECAUX - ‍H1 ADJUSTED REVENUE UP +1.5% TO EUR 1,641.4 MILLION​

* Jcdecaux - ‍h1 Adjusted Organic Revenue Up +0.4%​

* JCDECAUX - ‍ H1 ADJUSTED EBIT, BEFORE IMPAIRMENT CHARGE, OF EUR 115.1 MILLION, DOWN -4.5 %​

* JCDECAUX - ‍CURRENTLY EXPECT Q3 ADJUSTED ORGANIC REVENUE GROWTH RATE TO ACCELERATE TO REACH AROUND +3%​

* JCDECAUX - ‍FRANCE REMAINS CHALLENGING AND UK STARTS TO SLOW DOWN​

* JCDECAUX - ‍Q3 OUTLOOK REFLECTING RETURN TO GROWTH IN CHINA AND GOOD MOMENTUM IN BOTH US AND EUROPE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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