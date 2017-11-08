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BRIEF-JD.com says it commits to purchasing over $2 bln of U.S. goods over next three years
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#Market News
November 8, 2017 / 8:09 AM / in 11 minutes

BRIEF-JD.com says it commits to purchasing over $2 bln of U.S. goods over next three years

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - JD.Com Inc -

* JD.COM COMMITS TO PURCHASING MORE THAN $2 BILLION OF U.S. GOODS OVER NEXT THREE YEARS

* ‍ENTERED AGREEMENTS TO PURCHASE IN EXCESS OF $1.2 BILLION OF BEEF FROM MONTANA STOCK GROWERS ASSOCIATION AND PORK FROM SMITHFIELD FOODS

* ‍AGREEMENTS TO PURCHASE IN EXCESS OF $1.2 BILLION OF BEEF OVER NEXT THREE YEARS​

* ‍AGREEMENTS PART OF OVERALL COMMITMENT BY JD TO PURCHASE $2 BILLION OF U.S. GOODS ACROSS WIDE RANGE OF CATEGORIES OVER THREE YEARS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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