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BRIEF-Jordan's Al Eqbal Investment says unit executes acquisition deal
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July 27, 2017 / 8:12 AM / 2 hours ago

BRIEF-Jordan's Al Eqbal Investment says unit executes acquisition deal

1 Min Read

July 27 (Reuters) - AL EQBAL INVESTMENT COMPANY

* UNIT AL FAKHER HOLDING FOR TOBACCO AND TRADING AGENCIES ACQUIRED MAJORITY OF DISTRIBUTION ACTIVITY, MARKETS OF AL FAKHER MOLASSES PRODUCT FOR $187.5 MILLION, DEAL EXECUTED ON JULY 26

* UNIT IS IN PROCESS OF FINALIZING ACQUISITION OF ADDITIONAL SHARE IN DISTRIBUTION ACTIVITY EQUIVALENT TO 10 PERCENT FOR ABOUT $55 MILLION

* TO SEEK FINANCING FOR PURPOSES OF ACQUISITION AND FOR INVESTING IN ACQUIRED MARKETS

* IN ORDER TO SERVICE FINANCING AND REPAYMENT, BOARD TO RECOMMEND SHAREHOLDERS NOT TO DISTRIBUTE DIVIDENDS IN COMING YEARS Source: (bit.ly/2u0Od7D) Further company coverage:

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