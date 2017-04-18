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April 18, 2017 / 6:25 AM / 4 months ago

BRIEF-Kamux plans IPO and listing on NASDAQ Helsinki

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Kamux Suomi Oy IPO-KAMUX.HE

* KAMUX IS PLANNING AN INITIAL PUBLIC OFFERING AND LISTING ON THE MAIN MARKET OF NASDAQ HELSINKI

* IPO IS EXPECTED TO CONSIST OF BOTH PRIMARY OFFERING BY COMPANY AND SECONDARY OFFERING BY CERTAIN SHAREHOLDERS OF COMPANY

* AIM IS TO RAISE APPROXIMATELY EUR 20 MILLION OF NEW EQUITY IN A PRIMARY OFFERING

* CERTAIN INSTITUTIONAL INVESTORS HAVE, EACH INDIVIDUALLY, COMMITTED TO SUBSCRIBE TO SHARES AT FINAL SUBSCRIPTION PRICE

* COMBINED COMMITMENT OF CORNERSTONE INVESTORS AMOUNTS TO EUR 60 MILLION

* CORNERSTONE INVESTORS ARE ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, SWEDBANK ROBUR FONDER AB, ETERA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY AND FONDITA FUND MANAGEMENT COMPANY LTD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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