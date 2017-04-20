BRIEF-Karolinska Development: Chairman and CEO to step down, Viktor Drvota new CEO

April 20 (Reuters) - KAROLINSKA DEVELOPMENT AB
* KAROLINSKA DEVELOPMENT ANNOUNCES CHAIRMAN BO JESPER HANSEN AND CEO JIM VAN HEUSDEN'S DECISION TO STEP DOWN, AND THE PROMOTION OF VIKTOR DRVOTA TO CEO
* CEO, JIM VAN HEUSDEN, WILL FORMALLY LEAVE COMPANY AT END OF OCTOBER 2017.
* BO JESPER HANSEN, CHAIRMAN, INFORMS THAT HE WILL NOT STAND FOR RE-ELECTION AT 2017 ANNUAL GENERAL MEETING
* CEO, JIM VAN HEUSDEN, TENDERS HIS RESIGNATION AND WILL FORMALLY LEAVE COMPANY AT END OF OCTOBER 2017
* PROMOTION OF VIKTOR DRVOTA AS COMPANY'S CHIEF EXECUTIVE OFFICER, EFFECTIVE JUNE 1 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)