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BRIEF-Karolinska Development: Chairman and CEO to step down, Viktor Drvota new CEO
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April 20, 2017 / 6:40 AM / 4 months ago

BRIEF-Karolinska Development: Chairman and CEO to step down, Viktor Drvota new CEO

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - KAROLINSKA DEVELOPMENT AB

* KAROLINSKA DEVELOPMENT ANNOUNCES CHAIRMAN BO JESPER HANSEN AND CEO JIM VAN HEUSDEN'S DECISION TO STEP DOWN, AND THE PROMOTION OF VIKTOR DRVOTA TO CEO

* CEO, JIM VAN HEUSDEN, WILL FORMALLY LEAVE COMPANY AT END OF OCTOBER 2017.

* BO JESPER HANSEN, CHAIRMAN, INFORMS THAT HE WILL NOT STAND FOR RE-ELECTION AT 2017 ANNUAL GENERAL MEETING

* CEO, JIM VAN HEUSDEN, TENDERS HIS RESIGNATION AND WILL FORMALLY LEAVE COMPANY AT END OF OCTOBER 2017

* PROMOTION OF VIKTOR DRVOTA AS COMPANY'S CHIEF EXECUTIVE OFFICER, EFFECTIVE JUNE 1 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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