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BRIEF-Kesko EBIT ex-items EUR 28.7 million, below expecations
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April 27, 2017 / 6:30 AM / 4 months ago

BRIEF-Kesko EBIT ex-items EUR 28.7 million, below expecations

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - KESKO OYJ:

* Q1 EBIT EX-ITEMS EUR 28.7 MILLION (REUTERS POLL: EUR 33.9 MILLION)

* NET SALES FOR NEXT 12-MONTH PERIOD ARE EXPECTED TO REMAIN AT LEVEL OF PRECEDING 12 MONTHS

* Q1 NET SALES EUR 2.60 BILLION (REUTERS POLL: EUR 2.60 BILLION)

* NET SALES EXPECTATION TAKES ACCOUNT OF DIVESTMENT OF K-MAATALOUS BUSINESS EXPECTED NO LATER THAN Q3 OF 2017

* COMPARABLE NET SALES FOR NEXT 12-MONTH PERIOD ARE EXPECTED TO EXCEED LEVEL OF PRECEDING 12 MONTHS.

* COMPARABLE OPERATING PROFIT FOR NEXT 12-MONTH PERIOD IS EXPECTED TO EXCEED LEVEL OF PRECEDING 12 MONTHS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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