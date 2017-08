May 19 (Reuters) - PELION SA:

* KORPORACJA INWESTYCYJNA POLSKIEJ FARMACJI (KIPF) ANNOUNCES MANDATORY SQUEEZE-OUT FOR 1,331,528 SHARES OF PELION REPRESENTING 11.95 PERCENT STAKE

* PRICE FOR SHARE UNDER MANDATORY SQUEEZE-OUT IS SET AT 59.04 ZLOTY

* MANDATORY SQUEEZE-OUT REDEMPTION DAY IS SET AT JUNE 13 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)