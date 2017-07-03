BRIEF-Cenit assumes majority interest in SynOpt GmbH
* ASSUMES MAJORITY INTEREST IN SYNOPT GMBH Source text - http://bit.ly/2tha0co Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
July 3 KONGSBERG GRUPPEN ASA
* NEW CFO OF KONGSBERG
* GYRID SKALLEBERG INGERØ IS APPOINTED NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER
* SKALLEBERG INGERØ JOINS KONGSBERG FROM POSITION OF CFO OF TELENOR DIGITAL BUSINESSES
* INTERIM CFO HARALD AARØ WILL CONTINUE IN POSITION UNTIL SKALLEBERG INGERØ ASSUMES POSITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ASSUMES MAJORITY INTEREST IN SYNOPT GMBH Source text - http://bit.ly/2tha0co Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* CENIT CONCLUDES KEONYS ACQUISITION, RAISES SALES FORECAST FOR 2017