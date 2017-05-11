BRIEF-KOSS CORP Q3 LOSS PER SHARE $0.15

May 11 (Reuters) - Koss Corp:
* KOSS -SALES WERE WEAK IN QUARTER WITH CONTINUED DECREASE IN ORDERS FROM DISTRIBUTORS IN ASIA AND SCANDINAVIA AS WELL AS LOWER DEMAND FOR OEM PRODUCTS IN ASIA
* KOSS CORP SAYS FOR QUARTER, LOWER ORDER VOLUME DRIVEN BY DISTRIBUTORS WORKING OFF INVENTORY LEVELS AS WELL AS CONTINUED STRENGTH OF DOLLAR
* KOSS CORP SAYS QUARTERLY EARNINGS NEGATIVELY IMPACTED BY LOW EXPORT SALES AND CHARGE TO EARNINGS TO WRITE DOWN INVENTORY VALUE ON A GROUP OF PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage: