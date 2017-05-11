FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-KOSS CORP Q3 LOSS PER SHARE $0.15
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
North Korea
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
May 11, 2017 / 9:24 PM / 3 months ago

BRIEF-KOSS CORP Q3 LOSS PER SHARE $0.15

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Koss Corp:

* KOSS CORP RELEASES THIRD QUARTER RESULTS

* Q3 LOSS PER SHARE $0.15

* Q3 SALES FELL 20.5 PERCENT TO $4.774 MILLION

* KOSS -SALES WERE WEAK IN QUARTER WITH CONTINUED DECREASE IN ORDERS FROM DISTRIBUTORS IN ASIA AND SCANDINAVIA AS WELL AS LOWER DEMAND FOR OEM PRODUCTS IN ASIA

* KOSS CORP SAYS FOR QUARTER, LOWER ORDER VOLUME DRIVEN BY DISTRIBUTORS WORKING OFF INVENTORY LEVELS AS WELL AS CONTINUED STRENGTH OF DOLLAR

* KOSS CORP SAYS QUARTERLY EARNINGS NEGATIVELY IMPACTED BY LOW EXPORT SALES AND CHARGE TO EARNINGS TO WRITE DOWN INVENTORY VALUE ON A GROUP OF PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.