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BRIEF-Kungsleden signs new lease with anchor tenants Systembolaget and Hemköp
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April 24, 2017 / 5:12 AM / 4 months ago

BRIEF-Kungsleden signs new lease with anchor tenants Systembolaget and Hemköp

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - KUNGSLEDEN AB:

* KUNGSLEDEN MODERNIZES THE GALLERIAN MALL IN ESKILSTUNA FOLLOWING NEW LEASE AGREEMENTS WITH HEMKÖP AND SYSTEMBOLAGET

* HAS SIGNED A NEW LEASE WITH ANCHOR TENANTS SYSTEMBOLAGET AND HEMKÖP AT GALLERIAN MALL IN ESKILSTUNA

* RENEWED AGREEMENT WITH SYSTEMBOLAGET INCLUDES OVER 800 SQUARE METERS, WHICH THEY WILL HAVE ACCESS TO AT END OF 2017

* HEMKÖP AGREEMENT COVERS 2,600 SQUARE METERS, WHICH WILL BE READY AT BEGINNING OF 2018. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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