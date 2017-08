April 7 (Reuters) - La Fonciere Verte SA:

* FY net profit group share 1.2 million euros ($1.27 million)versus 1.1 million euros year ago

* FY operating profit 5.7 million euros versus 6.1 million euros year ago

* FY rental revenue 11.6 million euros versus 11.3 million euros year ago

* Proposes dividend of 2.50 euros per share