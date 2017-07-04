BRIEF-Digital Bros: unit 505 Games and Psyonix end Rocket League contract by mutual agreement
* PSYONIX AND 505 GAMES HAVE MUTUALLY AGREED TO TERMINATE THEIR ROCKET LEAGUE RETAIL DISTRIBUTION CONTRACT EFFECTIVE JULY 1, 2017
July 4 LABORATORIO REIG JOFRE SA:
* REPORTS ON THE END OF COMMITMENTS BETWEEN IT AND NATUREX
* NATUREX CANCELLED 8.5 MILLION EUROS DEBT RELATED TO DEFERRED PAYMENT FOR ACQUISITION OF INDUSTRIAL ASSETS
* PLANS TO REINVEST CASH MOSTLY IN GROWTH PROJECTS Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* PSYONIX AND 505 GAMES HAVE MUTUALLY AGREED TO TERMINATE THEIR ROCKET LEAGUE RETAIL DISTRIBUTION CONTRACT EFFECTIVE JULY 1, 2017
* Bloomberg reports Stada's board considering replacement of CEO Wiedenfels