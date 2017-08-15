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BRIEF-Lamprell settles jacking equipment issues with Cameron International
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August 15, 2017 / 6:24 AM / 8 minutes ago

BRIEF-Lamprell settles jacking equipment issues with Cameron International

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - Lamprell Plc:

* LAMPRELL ‍TALKS LED TO SCHLUMBERGER AWARDING TO LAMPRELL CONTRACT. THESE ARE BEING CONSTRUCTED IN LAMPRELL'S EXISTING FACILITIES IN UAE​

* LAMPRELL - ‍REACHED AMICABLE SETTLEMENT WITH CAMERON INTERNATIONAL, SCHLUMBERGER UNIT OVER ISSUES ASSOCIATED WITH JACKING EQUIPMENT SUPPLIED BY CAMERON IN 2016​

* ‍SETTLEMENT RESULTS IN LAMPRELL RECEIVING A PROPORTION OF REMEDIAL COSTS INCURRED IN RECTIFYING ISSUES ASSOCIATED WITH JACKING EQUIPMENT​

* ‍AFTER TAKING ACCOUNT OF OUTSTANDING PAYMENT, LAMPELL ANTICIPATES ITS CURRENT NET CASH POSITION WILL BE LARGELY UNCHANGED​

* LAMPRELL - ‍HAS HELD CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH SCHLUMBERGER, WITH REGARDS TO SCHLUMBERGER'S LAND RIG FLEET REQUIREMENTS​

* ‍TALKS LED TO SCHLUMBERGER AWARDING TO LAMPRELL CONTRACT. THESE ARE BEING CONSTRUCTED IN LAMPRELL'S EXISTING FACILITIES IN UAE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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