BRIEF-Eurocastle Investment announces IPO of doBank
* REG-EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED : EUROCASTLE ANNOUNCES INITIAL PUBLIC OFFERING OF DOBANK AND KEY TERMS
June 29 Larsen & Toubro Infotech Ltd
* Larsen & Toubro Infotech - selected by Utica National Insurance Group for Duck Creek policy system implementation Source text: (bit.ly/2sTV1H2) Further company coverage:
* REG-EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED : EUROCASTLE ANNOUNCES INITIAL PUBLIC OFFERING OF DOBANK AND KEY TERMS
* SAYS BUYS PORTFOLIO OF FULLY-PERMITTED LAND PLOT IN MADRID AND MALAGA FOR 68.5 MILLION EUROS