BRIEF-LASSONDE INDUSTRIES INC Q1 EARNINGS PER SHARE C$1.87

May 12 (Reuters) - Lassonde Industries Inc
* LASSONDE INDUSTRIES INC - REMAINS OPTIMISTIC ABOUT ITS ABILITY TO SLIGHTLY INCREASE ITS CONSOLIDATED SALES IN 2017 COMPARED TO THOSE OF 2016
* FOR Q1 OF 2017, COMPANY SAW A SLIGHT SLOWDOWN IN INDUSTRY SALES IN U.S. FRUIT JUICE AND DRINK MARKET
* EXPECTS U.S. FRUIT JUICE AND DRINK MARKET TO BE "RELATIVELY STABLE" THROUGH 2017
* DOES NOT SEE ANY SIGNS OF SALES DECREASE IN CANADIAN MARKET REVERSING IN NEXT THREE QUARTERS OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: