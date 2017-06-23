June 23 LE TANNEUR ET CIE SA:
* ANNOUNCES THAT HAVE ENTERED INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO
RECAPITALIZE AND GROW LE TANNEUR FOR AN AMOUNT OF AT LEAST EUR
13.3 MILLION
* ENTERS NEGOTIATIONS WITH QATAR LUXURY GROUP - FASHION
S.P.C. ITS MAJORITY SHAREHOLDER, AND TOLOMEI PARTICIPATIONS
* PROPOSED SIMPLIFIED TENDER OFFER AT A PRICE OF 2.5 EUROS
PER SHARE
* QLG HOLDS 85.6% OF THE SHARE CAPITAL AND 92.0% OF THE
VOTING RIGHTS OF LE TANNEUR
* AS A RESULT OF THE RECAPITALIZATION AND GROWTH PLAN,
TOLOMEI WOULD BECOME THE MAJORITY SHAREHOLDER OF LE TANNEUR
Source text for Eikon: bit.ly/2t1jrzg
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)