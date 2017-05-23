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BRIEF-Lem Holding FY net profit up 2.5 pct at CHF 44.6 million
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May 23, 2017 / 5:04 AM / 3 months ago

BRIEF-Lem Holding FY net profit up 2.5 pct at CHF 44.6 million

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - LEM HOLDING SA:

* FY SALES REACHED CHF 264.5 MILLION, AN INCREASE OF 1.2% (CHF 261.5 MILLION); AT CONSTANT EXCHANGE RATES, SALES INCREASED BY 1.0%

* FY EBIT IMPROVED BY CHF 2.9 MILLION FROM CHF 52.9 MILLION TO CHF 55.8 MILLION; THE EBIT MARGIN WAS AT 21.1% (20.2%)

* NET PROFIT FOR THE YEAR REACHED CHF 44.6 MILLION, AN INCREASE OF 2.5% COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR

* MANAGEMENT EXPECTS POSITIVE MOMENTUM IN THE INDUSTRY BUSINESSES. GROWTH IN THE GREEN CARS BUSINESS IS FORECAST TO CONTINUE Source text: bit.ly/2qPQrZv Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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