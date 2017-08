March 30 (Reuters) - Les Nouveaux Constructeurs SA:

* FY net profit group share EUR 47.5 million ($51.06 million) versus EUR 21.6 million year ago

* FY current operating profit EUR 90.3 million versus EUR 58.5 million year ago

* Proposes FY dividend of EUR 2.50 per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9302 euros) (Gdynia Newsroom)