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BRIEF-Liberbank H1 net profit down 7.8 pct YoY
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July 27, 2017 / 6:30 AM / 2 hours ago

BRIEF-Liberbank H1 net profit down 7.8 pct YoY

1 Min Read

July 27 (Reuters) - LIBERBANK SA:

* H1 NET INTEREST INCOME 202 MILLION EUROS VERSUS 228 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 NET PROFIT 67 MILLION EUROS VERSUS 73 MILLION EUROS YEAR AGO

* COMMON EQUITY TIER 1 RATIO 12.4 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 13.6 PERCENT AT END-JUNE 2016

* SAYS REVIEWS DOWN PREVIOUS GUIDANCE AND EXPECT NPL RATIO TO STAND AT < 9.0% BY YEAR END, C.5% IN 2018 AND 3.5% IN 2019

* SAYS REITERATES ITS NET INTEREST INCOME GUIDANCE (-10 PERCENT YOY)

* BAD LOAN RATIO 11.3 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 17.1 PERCENT AT END-JUNE 2016 Source text for Eikon:

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