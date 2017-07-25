FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-Lightsource and BlackRock to buy UK solar power assets worth 1 bln stg
Israel
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Student borrowers face relentless collector: the U.S.
Student borrowers face relentless collector: the U.S.
Student borrowers face relentless collector: the U.S.
Student borrowers face relentless collector: the U.S.
Student borrowers face relentless collector: the U.S.
Student borrowers face relentless collector: the U.S.
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
July 25, 2017 / 12:44 PM / 2 hours ago

BRIEF-Lightsource and BlackRock to buy UK solar power assets worth 1 bln stg

1 Min Read

July 25 (Reuters) - BlackRock Inc

* LIGHTSOURCE AND BLACKROCK REAL ASSETS TARGET A GBP 1 BILLION UK SOLAR PARTNERSHIP

* PARTNERSHIP TARGETING ACQUISITION AND OWNERSHIP OF UK SOLAR POWER GENERATION ASSETS WITH AN ANTICIPATED AGGREGATE ENTERPRISE VALUE OF £1 BILLION

* NEWLY CREATED PARTNERSHIP, CALLED "KINGFISHER", AIMS TO CONSOLIDATE SECONDARY UK SOLAR MARKET

* LIGHTSOURCE AND BLACKROCK REAL ASSETS WILL TARGET ACQUISITION OF OPERATIONAL UTILITY SCALE SOLAR ASSETS IN UK OVER A THREE-YEAR PERIOD Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.