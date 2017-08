April 28 (Reuters) - Lpp SA:

* Q1 prelim. net loss of 117 million zlotys ($30.17 million)

* Q1 prelim. negative EBIT of 109 million zlotys

* Q1 prelim. revenue of 1.36 billion zlotys

* Q1 LFL sales up 4.6 percent year on year

* Q1 margin 45.6 percent, down 0.6 percentage point year on year Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.8786 zlotys) (Gdynia Newsroom)