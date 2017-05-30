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BRIEF-Lysogene completes enrollment in first international pivotal observational study in MPS IIIA
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May 30, 2017 / 5:08 AM / 3 months ago

BRIEF-Lysogene completes enrollment in first international pivotal observational study in MPS IIIA

Reuters Staff

1 Min Read

May 30 (Reuters) - LYSOGENE SA:

* LYSOGENE COMPLETES ENROLLMENT IN FIRST INTERNATIONAL PIVOTAL OBSERVATIONAL STUDY IN MPS IIIA

* CONSENSUALLY AGREED ASSESSMENT TOOLS (BSID-III, VABS-II) FOR COGNITIVE ASSESSMENT & BEHAVIOR

* ‍RECRUITMENT OF 23 PATIENTS IN LESS THAN A YEAR​

* HAS ALSO SUCCESSFULLY COMPLETED A PHASE I/II TRIAL AND 5-YEAR FOLLOW-UP STUDY OF FOUR MPS IIIA PATIENTS WITH NO ADVERSE EVENTS RELATED TO TREATMENT

* INTERNATIONAL MULTI-CENTER STUDY IS TO FUNCTION AS NON-CONCURRENT CONTROL GROUP FOR UPCOMING LYSOGENE PHASE II/III PIVOTAL GENE THERAPY TRIAL, SCHEDULED TO START DURING Q1 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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