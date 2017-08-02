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BRIEF-Macro Games signs license agreement with National Geographic Partners
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August 2, 2017 / 8:47 AM / an hour ago

BRIEF-Macro Games signs license agreement with National Geographic Partners

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - MACRO GAMES SA:

* HAS SIGNED LICENSE AGREEMENT WITH NATIONAL GEOGRAPHIC PARTNERS LLC

* DEAL WITH NATIONAL GEOGRAPHIC PARTNERS IS VALID TILL JUNE 30, 2020

* PLANS TO LAUNCH WORLD PREMIERE OF ITS FIRST NATGEO WILD COLORS APPLICATION AT END OF SEPTEMBER 2017

* PROFITABILITY OF PROJECT IN 3 YEARS PERIOD IS ESTIMATED AT NO LESS THAN $2.4 MILLION

* ESTIMATES AVERAGE MONTHLY NUMBER OF ACTIVE PLAYERS OF NATGEO WILD COLORS WILL BE AT LEAST 300,000 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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